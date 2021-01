Governo, Italia Viva: “Al Colle andiamo senza veti e senza preclusioni” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) ROMA – “Non andremo certo col coltello a fare le consultazioni, ma con delle richieste specifiche sul futuro Paese. Nel caso Mattarella chiedesse se siamo disposti ad accettare un Conte Ter gli risponderemo che con qualunque presidente del Consiglio ci confronteremo su questi temi. Se il premier incaricato saprà rispondere a questo domande noi saremo felici di dargli la fiducia”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il capo di Italia Viva Ettore Rosato. Leggi su dire (Di mercoledì 27 gennaio 2021) ROMA – “Non andremo certo col coltello a fare le consultazioni, ma con delle richieste specifiche sul futuro Paese. Nel caso Mattarella chiedesse se siamo disposti ad accettare un Conte Ter gli risponderemo che con qualunque presidente del Consiglio ci confronteremo su questi temi. Se il premier incaricato saprà rispondere a questo domande noi saremo felici di dargli la fiducia”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il capo di Italia Viva Ettore Rosato.

