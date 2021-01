fanpage : Di Battista durissimo nei confronti di Matteo Renzi. - Adnkronos : #Governo, @ale_dibattista: 'Con chi sotto indagine per reati gravi non si parla' - TV7Benevento : **Governo: Di Battista a parlamentari Iv, 'occhio che Renzi vi porta a sbattere'**... - TV7Benevento : Governo: Di Battista, 'Conte candidato premier M5S-Pd? me lo auguro'... - TV7Benevento : Governo: Di Battista, 'M5S compatti su Conte, il resto fake news'... -

Roma, 27 gen. (Adnkronos) – “Giuseppe Conte candidato premier M5S-Pd alle prossime elezioni? Non so, me lo auguro”. Lo dice Alessandro Di Battista a accordi e Disaccordi sul Nove.Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Per me Renzi deve restare fuori dalla porta". Lo dice Alessandro Di Battista ad Accordi e Disaccordi sul Nove. "Renzi è pericoloso perché non cambia, il governo sarebbe an ...