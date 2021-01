Governo, De Falco (Europeisti): “Ruolo centrale a Crisanti e Galli” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) ROMA – Il gruppo parlamentare “e’ solo uno strumento. Quello che conta sono le politiche. In primo luogo la lotta al Covid: dobbiamo cambiare passo“. Nel nuovo, ancora eventuale, esecutivo Gregorio De Falco, tra i fondatori del neonato gruppo degli Europeisti, e’ deciso a imprimere una svolta nella campagna di contrasto alla pandemia. Leggi su dire (Di mercoledì 27 gennaio 2021) ROMA – Il gruppo parlamentare “e’ solo uno strumento. Quello che conta sono le politiche. In primo luogo la lotta al Covid: dobbiamo cambiare passo“. Nel nuovo, ancora eventuale, esecutivo Gregorio De Falco, tra i fondatori del neonato gruppo degli Europeisti, e’ deciso a imprimere una svolta nella campagna di contrasto alla pandemia.

