Governo, crisi di nervi tra i responsabili: il nuovo gruppo è appena nato, ma litiga già (Di mercoledì 27 gennaio 2021) I responsabili ci sono. Il nuovo gruppo, nato per portare la pace nel Governo Conte II in crisi, esserne la stampella o comunque scongiurare l’ipotesi elezioni con la formazione di una maggioranza europeista, è nato. Ma litiga già, perde pezzi e non ha raggiunto i numeri necessari per fare la differenza. «Si è costituito oggi il nuovo gruppo parlamentare Europeisti Maie Centro democratico», comunica in apertura di seduta la presidente del Senato Elisabetta Casellati. La nascita ufficiale, data per certa già ieri, di un gruppo che come realtà costituita non fa quindi in tempo a essere messo in agenda per le consultazioni ma che ha molto da dire al Capo dello Stato. Tant’è vero che ... Leggi su open.online (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ici sono. Ilper portare la pace nelConte II in, esserne la stampella o comunque scongiurare l’ipotesi elezioni con la formazione di una maggioranza europeista, è. Magià, perde pezzi e non ha raggiunto i numeri necessari per fare la differenza. «Si è costituito oggi ilparlamentare Europeisti Maie Centro democratico», comunica in apertura di seduta la presidente del SeElisabetta Casellati. La nascita ufficiale, data per certa già ieri, di unche come realtà costituita non fa quindi in tempo a essere messo in agenda per le consultazioni ma che ha molto da dire al Capo dello Stato. Tant’è vero che ...

