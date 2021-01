**Governo: Conte ter in salita, da Di Maio a Lamorgese i piani B sul tavolo** (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen. (Adnkronos) - Il totonomi impazza tra i Palazzi del potere, mentre le quotazioni del Conte ter perdono quota, visto che l'allargamento della maggioranza non decolla. E così si torna a parlare con insistenza di un governo politico guidato da un tecnico, sul modello dell'esecutivo Ciampi, ossia il governo guidato nel 1993 dall'allora Governatore della Banca d'Italia. I nomi che girano con insistenza per una soluzione di questo tipo sono quelli di Carlo Cottarelli, Ignazio Visco -per un vero e proprio 'remake' del governo Ciampi- Marta Cartabia e Luciana Lamorgese, con le due donne in pole, mentre l'ipotesi Mario Draghi sembra tramontare: in pochi credono che l'ex numero uno della Bce potrebbe mai accettare. Ma il toto-nomi si fa più interessante quando si ragiona su un governo tutto politico, ipotesi che vedrebbe Conte col ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen. (Adnkronos) - Il totonomi impazza tra i Palazzi del potere, mentre le quotazioni delter perdono quota, visto che l'allargamento della maggioranza non decolla. E così si torna a parlare con insistenza di un governo politico guidato da un tecnico, sul modello dell'esecutivo Ciampi, ossia il governo guidato nel 1993 dall'allora Governatore della Banca d'Italia. I nomi che girano con insistenza per una soluzione di questo tipo sono quelli di Carlo Cottarelli, Ignazio Visco -per un vero e proprio 'remake' del governo Ciampi- Marta Cartabia e Luciana, con le due donne in pole, mentre l'ipotesi Mario Draghi sembra tramontare: in pochi credono che l'ex numero uno della Bce potrebbe mai accettare. Ma il toto-nomi si fa più interessante quando si ragiona su un governo tutto politico, ipotesi che vedrebbecol ...

