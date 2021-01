Governo | attesa stamattina formalizzazione nuovo Gruppo a Senato | fuori lady Mastella**

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Roma, 27 gen. (Adnkronos) - Nasce ufficialmente ildei ‘Responsabili' alsenzaMastella. Indicata come una dei principali sponsor dell'operazione costruttori pro Conte, l'ex azzurra Sandra Lonardo alla fine resta, a sorpresa,dalla partita. Il colpo di scena si consuma ieri sera alla fine di una giornata convulsa per l'avvocato del popolo che decide di lanciare un appello finale a tutti coloro che hanno a cuore le sorti della Repubblica , in nome di un governo di salvezza nazionale. Lonardo, a quanto apprende l'Adnkronos, si sarebbe tiratadopo un acceso botta e risposta con Maria Rosaria Rossi sul simbolo nel costituendoa Palazzo Madama lae l'annuncio della ...