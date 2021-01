Governo, al via le consultazioni. Zingaretti: “Proporremo Conte”. Il video (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Governo, al via le consultazioni. Zingaretti: “Proporremo Conte” Roma, 27 gen. (askanews) – Nel giorno in cui sono iniziate le consultazioni al Quirinale, con i presidenti di Senato e Camera, Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico, oltre al Movimento 5 Stelle anche il Pd si schiera per un Conte ter. Nicola Zingaretti ha detto apertamente che il partito democratico proporrà al Capo dello Stato di conferire un nuovo incarico a Conte: “Condividiamo e sosteniamo, e su questo chiedo un mandato alla direzione, l’ipotesi di proporre al Presidente Mattarella un incarico al Presidente Conte per dare vita a un Governo raccogliendo il suo appello nella direzione della responsabilità nazionale. Un nuovo ... Leggi su formiche (Di mercoledì 27 gennaio 2021), al via le: “” Roma, 27 gen. (askanews) – Nel giorno in cui sono iniziate leal Quirinale, con i presidenti di Senato e Camera, Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico, oltre al Movimento 5 Stelle anche il Pd si schiera per unter. Nicolaha detto apertamente che il partito democratico proporrà al Capo dello Stato di conferire un nuovo incarico a: “Condividiamo e sosteniamo, e su questo chiedo un mandato alla direzione, l’ipotesi di proporre al Presidente Mattarella un incarico al Presidenteper dare vita a unraccogliendo il suo appello nella direzione della responsabilità nazionale. Un nuovo ...

