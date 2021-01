Governo a maggioranza Ursula, cosa significa e cosa succede (Di mercoledì 27 gennaio 2021) È una crisi al buio, al momento, quella aperta dalle dimissioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte dopo la stretta maggioranza relativa acquisita la settimana scorsa al Senato. E si parla di diversi scenari. Uno di questi è la cosiddetta maggioranza Ursula. Di che cosa si tratta? Il Premier ha presieduto l’ultimo Consiglio dei Ministri alle 9:00 e intorno alle 12:00 ha rassegnato le dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Conte punta a un nuovo incarico, un Conte ter, con una maggioranza più ampia. Le consultazioni dovrebbero cominciare tra mercoledì e giovedì. E quindi le ipotesi sono sul tavolo. Si parla di governi di unità nazionale, di nuove maggioranze, di Conte ter naturalmente, non è escluso il voto, e quindi di una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 27 gennaio 2021) È una crisi al buio, al momento, quella aperta dalle dimissioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte dopo la strettarelativa acquisita la settimana scorsa al Senato. E si parla di diversi scenari. Uno di questi è la cosiddetta. Di chesi tratta? Il Premier ha presieduto l’ultimo Consiglio dei Ministri alle 9:00 e intorno alle 12:00 ha rassegnato le dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Conte punta a un nuovo incarico, un Conte ter, con unapiù ampia. Le consultazioni dovrebbero cominciare tra mercoledì e giovedì. E quindi le ipotesi sono sul tavolo. Si parla di governi di unità nazionale, di nuove maggioranze, di Conte ter naturalmente, non è escluso il voto, e quindi di una ...

lauraboldrini : È urgente uscire rapidamente dalla #crisidigoverno. Bisogna creare attorno a Conte una maggioranza più ampia e coe… - Linkiesta : Il premier si è finalmente dimesso. Proverà a farne un terzo, magari con Forza Italia, grazie alla sbornia presa d… - matteosalvinimi : Nel corso del vertice, il Centrodestra ha ribadito la necessità che l’Italia abbia in tempi rapidi un governo con u… - enanias : RT @NicolaCantisan1: Emma Bonino: 'Un’altra maggioranza è possibile: abbiamo indicato come scenario quello di replicare in Italia la maggio… - Michele_Arnese : RT @AlviseTazzer: Reincarico a Conte? Bizzarro. Conte ha avuto l'occasione di ricomporre una nuova maggioranza e ha fallito. Ora deve arr… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo maggioranza Vertice di governo, avanti con rafforzamento maggioranza. Conte sale al Colle, domani tocca al ... Il Sole 24 ORE Matteo Salvini su Berlusconi: "Se ne parlo io è peggio di Totò Riina, se sostiene il governo è discepolo di Napoleone"

Curioso che sia uno statista se deve sostenere il governo Conte, se ne parlo io diventa un delinquente peggio di Totò Riina' Assolutamentei sì, può ancora dare tanto. Matteo Salvini: 'Berlusconi Presi ...

Fate prestoDal Recovery Plan ai ristori l’agenda economica è appesa alla crisi

Con le dimissioni di Conte è slittato il quinto decreto per i contributi a fondo perduto per i commercianti. Rimandata pure la proroga della cassa integrazione e il blocco dei licenziamenti oltre il 3 ...

