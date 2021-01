Google: nuovo centro europeo contro contenuti dannosi o illegali (2) (Di mercoledì 27 gennaio 2021) (Adnkronos) - Il nuovo Gsec, assicura Google, "fornirà maggiore trasparenza su questo lavoro e offrirà alle autorità regolamentari, ai policymaker e ai ricercatori un accesso più diretto per capire come ci occupiamo di sicurezza dei contenuti. Inoltre, questo Gsec aiuterà a comprendere come sviluppiamo e applichiamo le nostre policy, il funzionamento delle nostre tecnologie anti-abuso e i sistemi di rilevamento di potenziali minacce, il modo in cui collaboriamo con le organizzazioni specializzate nel segnalare contenuti che violano le norme, i nostri processi di gestione degli eventi problematici e le pratiche di moderazione dei contenuti". "Ci sentiamo responsabili per la sicurezza delle persone online e lavoriamo per proteggere le nostre piattaforme e i nostri prodotti da eventuali abusi. Mentre ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) (Adnkronos) - IlGsec, assicura, "fornirà maggiore trasparenza su questo lavoro e offrirà alle autorità regolamentari, ai policymaker e ai ricercatori un accesso più diretto per capire come ci occupiamo di sicurezza dei. Inoltre, questo Gsec aiuterà a comprendere come sviluppiamo e applichiamo le nostre policy, il funzionamento delle nostre tecnologie anti-abuso e i sistemi di rilevamento di potenziali minacce, il modo in cui collaboriamo con le organizzazioni specializzate nel segnalareche violano le norme, i nostri processi di gestione degli eventi problematici e le pratiche di moderazione dei". "Ci sentiamo responsabili per la sicurezza delle persone online e lavoriamo per proteggere le nostre piattaforme e i nostri prodotti da eventuali abusi. Mentre ...

bizcommunityit : Pd, Zingaretti: 'Proporrò un nuovo incarico per Conte. Siamo chiamati a scelte importanti per il Paese' - GiovanniPaoli7 : Salve Professor @ricpuglisi. Dato che 'Mediaset è la rete più bilanciata', attendo impaziente un suo nuovo scoop ch… - calipsotwt : RT @HuertDeAuteuil: Centri di detenzione ci sono anche in Libia, le torture sono documentate e facilmente trovabuli su google. Sta accadend… - Ijmerence : RT @HuertDeAuteuil: Centri di detenzione ci sono anche in Libia, le torture sono documentate e facilmente trovabuli su google. Sta accadend… - Giulianotfound : RT @HuertDeAuteuil: Centri di detenzione ci sono anche in Libia, le torture sono documentate e facilmente trovabuli su google. Sta accadend… -

Ultime Notizie dalla rete : Google nuovo Google Foto cambia faccia e si aggiorna, di nuovo Telefonino.net Google potrebbe aggirare la funzione di anti-tracciamento di Apple

Come ben sappiamo, presto Apple richiederà alle app di ottenere il permesso dagli utenti per raccogliere il loro identificatore pubblicitario casuale (noto come “Identifier for Advertisers” o “IDFA”), ...

Google, lotta ai contenuti dannosi con GSEC Dublino

Oggi il gruppo di Mountain View annuncia la nascita del nuovo Google Safety Engineering Center europeo operativo nella capitale irlandese.

Come ben sappiamo, presto Apple richiederà alle app di ottenere il permesso dagli utenti per raccogliere il loro identificatore pubblicitario casuale (noto come “Identifier for Advertisers” o “IDFA”), ...Oggi il gruppo di Mountain View annuncia la nascita del nuovo Google Safety Engineering Center europeo operativo nella capitale irlandese.