Gli USA, sotto Biden, potrebbero avere un approccio diverso con Huawei (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L'amministrazione USA guidata dal Presidente Biden potrebbe aprire uno spiraglio di luce sul ban contro Huawei L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L'amministrazione USA guidata dal Presidentepotrebbe aprire uno spiraglio di luce sul ban controL'articolo proviene da TuttoAndroid.

Agenzia_Ansa : #Usa, #BernieSanders usa la foto con le #muffole per beneficenza. Su magliette e felpe per 'Meals on Wheels' che so… - GiuseppeConteIT : Auguri di buon lavoro al Presidente @JoeBiden e alla Vice-Presidente @KamalaHarris. È un grande giorno per la democ… - lauraboldrini : Sta per iniziare una nuova era per gli Usa e il mondo. #Biden annuncia il ritorno nell'accordo di Parigi sul clima… - bealibri : Gli USA con @JoeBiden rientrano negli accordi di Parigi. causa Trump abbiamo perso 4 anni. Non c’è più tempo da per… - GMartinelli76 : RT @isabellaisola3: Io non eseguo gli ordini di chi ha dimostrato più attaccamento ai propri privilegi che a quella Costituzione che aveva… -