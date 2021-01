Gli artisti celebrano il Giorno Della Memoria: i messaggi di Vasco, Ermal Meta, Jovanotti e tanti altri (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Gli artisti celebrano il Giorno Della Memoria. Ricorre oggi, 27 gennaio, la commemorazione ufficiale delle vittime dell’Olocausto. La data è stata scelta in quanto il 27 gennaio 1945 l’Armata Rossa, durante l’offensiva Vistola-Older, liberò il campo di concentramento di Auschwitz mentre avanzava verso la Germania. Tante sono le citazioni delle più grandi opere, musicali e non, scritte da poeti, cantautori, scrittori e filosofi per l’invito a non dimenticare la Shoah e tutti gli orrori del nazifascismo. Le parole più ricorrenti sono quelle di Auschwitz di Francesco Guccini, la poesia Se Questo è Un Uomo di Primo Levi ma anche le testimonianze Della senatrice Liliana Segre. Vasco Rossi cita appunto il componimento di Primo Levi, seguito da Alessandra Amoroso. Elisa ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Gliil. Ricorre oggi, 27 gennaio, la commemorazione ufficiale delle vittime dell’Olocausto. La data è stata scelta in quanto il 27 gennaio 1945 l’Armata Rossa, durante l’offensiva Vistola-Older, liberò il campo di concentramento di Auschwitz mentre avanzava verso la Germania. Tante sono le citazioni delle più grandi opere, musicali e non, scritte da poeti, cantautori, scrittori e filosofi per l’invito a non dimenticare la Shoah e tutti gli orrori del nazifascismo. Le parole più ricorrenti sono quelle di Auschwitz di Francesco Guccini, la poesia Se Questo è Un Uomo di Primo Levi ma anche le testimonianzesenatrice Liliana Segre.Rossi cita appunto il componimento di Primo Levi, seguito da Alessandra Amoroso. Elisa ...

Tg3web : In Portogallo, alla vigilia del voto per le presidenziali di domani, si scatena sui social una bufera insolita. Pol… - multiinurarea : RT @DISTRICT1999: come sarebbe il mondo se le persone capissero che per supportare i propri artisti preferiti non c'è bisogno di andare sot… - svnrisevt : RT @DISTRICT1999: come sarebbe il mondo se le persone capissero che per supportare i propri artisti preferiti non c'è bisogno di andare sot… - ohfuckk_ : RT @DISTRICT1999: come sarebbe il mondo se le persone capissero che per supportare i propri artisti preferiti non c'è bisogno di andare sot… - Esterin62237737 : RT @MariMario1: @LucaBizzarri @matteosalvinimi La stessa costituzione che la sinistra sta calpestando da 1 anno con tutti gli applausi dei… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli artisti Vero, con Biden c'erano gli artisti, ma Bob Dylan non si sarebbe mischiato col potere La Voce di New York Borghi d’Italia da visitare in zona gialla, dove andare

Borghi d’Italia da visitare in zona gialla, dove andare e cosa vedere. I viaggi e anche gli spostamenti tra le Regioni d’Italia sono fermi a causa dell’emergenza sanitaria del coronavirus. Non ci poss ...

Il governo si occupa solo di Sanremo. Speranza diventa pr del Festival

La sola emergenza sanitaria che conta per questo disastroso governo che per fortuna andrà via è quella del Festival di Sanremo. Di cui ...

Borghi d’Italia da visitare in zona gialla, dove andare e cosa vedere. I viaggi e anche gli spostamenti tra le Regioni d’Italia sono fermi a causa dell’emergenza sanitaria del coronavirus. Non ci poss ...La sola emergenza sanitaria che conta per questo disastroso governo che per fortuna andrà via è quella del Festival di Sanremo. Di cui ...