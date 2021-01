Gli anni di piombo tra lotta e amore nella Padova di Mario Bortoluzzi, il nuovo libro di Altaforte Edizioni (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Milano, 27 gen – “Ricordo ancora la stanza / dove ti ho conosciuto / non eravamo poi molti / a frequentare quel buco / stavi scrivendo sul muro / tutto indaffarato / delle parole strane / ma dal chiaro significato / Anche se tutti… noi no!”. Inizia così Camminando con libero passo – Una storia Padovana 1969 – 1978 (Altaforte Edizioni, 18,00€, 176 pag.), il romanzo redatto dalla penna di Mario Bortoluzzi voce e autore della Compagnia dell’Anello. Un testo che diventa, con lo scorrere dell’inchiostro e delle pagine, un’ammissione di lotta e amore. La storia di generazioni e generazioni che si susseguono all’ombra dell’Idea assoluta. Da Padova per attraversare tutta l’Italia fino a lambire l’Iran all’alba della rivoluzione iraniana che ruota attorno al ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Milano, 27 gen – “Ricordo ancora la stanza / dove ti ho conosciuto / non eravamo poi molti / a frequentare quel buco / stavi scrivendo sul muro / tutto indaffarato / delle parole strane / ma dal chiaro significato / Anche se tutti… noi no!”. Inizia così Camminando con libero passo – Una storiana 1969 – 1978 (, 18,00€, 176 pag.), il romanzo redatto dalla penna divoce e autore della Compagnia dell’Anello. Un testo che diventa, con lo scorrere dell’inchiostro e delle pagine, un’ammissione di. La storia di generazioni e generazioni che si susseguono all’ombra dell’Idea assoluta. Daper attraversare tutta l’Italia fino a lambire l’Iran all’alba della rivoluzione iraniana che ruota attorno al ...

