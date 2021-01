Gli americani in Bundesliga: il migliore è Hoppe o Sargent? (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Gli americani hanno una lunga storia di gioco in Bundesliga, ma nel 19enne Matthew Hoppe, lo Schalke ha un attaccante che potrebbe benissimo essere sulla traiettoria per superarli tutti. Ma è davvero il migliore tra gli americani in Bundesliga? E quali sono gli altri calciatori USA che giocano nel campionato tedesco? Hoppe il migliore tra gli americani in Bundesliga? Può sembrare una forzatura a primo sguardo considerando che il nativo della California ha giocato solo 527 minuti in prima squadra fino ad oggi. Chiamato dalla riserva dello Schalke a novembre dello scorso anno per l’assenza dei compagni attaccanti Goncalo Paciencia e Vedad Ibisevic, e con Benito Raman in difficoltà in una squadra ai piedi della ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Glihanno una lunga storia di gioco in, ma nel 19enne Matthew, lo Schalke ha un attaccante che potrebbe benissimo essere sulla traiettoria per superarli tutti. Ma è davvero iltra gliin? E quali sono gli altri calciatori USA che giocano nel campionato tedesco?iltra gliin? Può sembrare una forzatura a primo sguardo considerando che il nativo della California ha giocato solo 527 minuti in prima squadra fino ad oggi. Chiamato dalla riserva dello Schalke a novembre dello scorso anno per l’assenza dei compagni attaccanti Goncalo Paciencia e Vedad Ibisevic, e con Benito Raman in difficoltà in una squadra ai piedi della ...

GiuseppeConteIT : Auguri di buon lavoro al Presidente @JoeBiden e alla Vice-Presidente @KamalaHarris. È un grande giorno per la democ… - EnricoLetta : Gli americani sono davvero unici. Giurare sulla #Bibbia e #LadyGaga. Insieme. ?? - lucianonobili : “A Washington, D.C. e in tutta la nazione, ci siamo uniti per onorare gli oltre 400,000 americani persi per il COVI… - famaisano : @Stefano94763928 @antonellaviol17 Defense production act. Imposto da Biden. Prima gli americani! Non deve sorprendere. Ci sta. #pfizer - AriannaAmbrosi0 : RT @MarinaMasala1: ...dovevano essere gli ebrei a mettere nei forni gli ebrei, si doveva dimostrare che gli ebrei, sotto-razza, sotto-uomin… -