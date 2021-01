Gli agenti chiedono bodycam, ma li incriminano per tortura (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Elena Ricci Inseguimenti folli e volanti speronate. I poliziotti se non finiscono nel sacrario, finiscono in tribunale, come avvenuto per i due agenti di Torino. I sindacati: “Vogliamo essere tutelati, dateci le bodycam”, ma il governo ha risposto picche Una folle corsa di 8 chilometri a velocità elevata che ha sfiorato i 200 chilometri orari, rotonde imboccate contromano, quattro posti di blocco forzati, una volante della questura speronata, droga per uso personale al seguito, ma a finire sotto indagine sono due dei sei poliziotti che hanno effettuato l’intervento, per via di un video che ha ripreso l’arresto rocambolesco ed è stato poi diffuso su Tik Tok da un testimone, e nel quale sembrerebbe esserci un calcio da parte del poliziotto ai danni del fermato. L’arresto risale al 5 dicembre scorso, ma solo adesso i due ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Elena Ricci Inseguimenti folli e volanti speronate. I poliziotti se non finiscono nel sacrario, finiscono in tribunale, come avvenuto per i duedi Torino. I sindacati: “Vogliamo essere tutelati, dateci le”, ma il governo ha risposto picche Una folle corsa di 8 chilometri a velocità elevata che ha sfiorato i 200 chilometri orari, rotonde imboccate contromano, quattro posti di blocco forzati, una volante della questura speronata, droga per uso personale al seguito, ma a finire sotto indagine sono due dei sei poliziotti che hanno effettuato l’intervento, per via di un video che ha ripreso l’arresto rocambolesco ed è stato poi diffuso su Tik Tok da un testimone, e nel quale sembrerebbe esserci un calcio da parte del poliziotto ai danni del fermato. L’arresto risale al 5 dicembre scorso, ma solo adesso i due ...

