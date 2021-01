Giusto difendere Conte. Ma come sinistra dobbiamo anche dire dove vogliamo portare il Paese (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L’effetto più evidente di questa crisi è quello di aumentare, ancora e drammaticamente, la distanza tra la politica e il Paese reale. È davvero difficile per chi non frequenta il Palazzo comprenderne i contorni, capirne le ragioni. E devo confessarvi che anche per chi, come me, ha un ruolo di rappresentanza all’interno delle istituzioni, non è banale spiegarne le pieghe. Nella lettura di quello che sta accadendo in questi giorni, ci sono due errori in cui non dobbiamo cadere. Il primo è considerare questa crisi solo come conseguenza del narcisismo di Matteo Renzi. Sebbene questo abbia indubbiamente giocato un ruolo nel modo in cui è stata aperta, non ne è la causa. Il secondo errore è sottovalutare il significato profondamente politico di questa crisi. Italia Viva rappresenta l’area più liberista ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) L’effetto più evidente di questa crisi è quello di aumentare, ancora e drammaticamente, la distanza tra la politica e ilreale. È davvero difficile per chi non frequenta il Palazzo comprenderne i contorni, capirne le ragioni. E devo confessarvi cheper chi,me, ha un ruolo di rappresentanza all’interno delle istituzioni, non è banale spiegarne le pieghe. Nella lettura di quello che sta accadendo in questi giorni, ci sono due errori in cui noncadere. Il primo è considerare questa crisi soloconseguenza del narcisismo di Matteo Renzi. Sebbene questo abbia indubbiamente giocato un ruolo nel modo in cui è stata aperta, non ne è la causa. Il secondo errore è sottovalutare il significato profondamente politico di questa crisi. Italia Viva rappresenta l’area più liberista ...

