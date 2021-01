Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli spiegano perché non hanno regalato la finale a Zorzi: la reazione di Tommaso (VIDEO) (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tensione tra Zorzi e Salemi Lunedì sera, in occasione del nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip 5 Alfonso Signorini ha domandato alle donne della casa di scegliere chi non mandare alla finalissima fissata per il primo marzo. Clamorosamente, Giulia Salemi ha deciso di togliere questa opportunità il suo caro amico Tommaso Zorzi. L’influencer italo-persiana nel cuore della notte ha rivelato alle sue compagne d’avventura la ragione della sua scelta. “Dai l’ho fatto perché sappiamo bene che lui non ha bisogno dell’immunità. Non necessita il mio salvataggio per avere la finale, dai è ovvio e lo sappiamo tutti. Però credo che lui ce l’abbia con me. Lo vedo stranito, non mi parla da prima. Ho fatto di tutto per aiutare Pier, questa è la base del mio ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tensione traLunedì sera, in occasione del nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip 5 Alfonso Signorini ha domandato alle donne della casa di scegliere chi non mandare alla finalissima fissata per il primo marzo. Clamorosamente,ha deciso di togliere questa opportunità il suo caro amico. L’influencer italo-persiana nel cuore della notte ha rivelato alle sue compagne d’avventura la ragione della sua scelta. “Dai l’ho fattosappiamo bene che lui non ha bisogno dell’immunità. Non necessita il mio salvataggio per avere la, dai è ovvio e lo sappiamo tutti. Però credo che lui ce l’abbia con me. Lo vedo stranito, non mi parla da prima. Ho fatto di tutto per aiutare Pier, questa è la base del mio ...

