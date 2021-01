Giorno Memoria: Serracchiani, rinnovare lotta a negazionisti e riduzionisti (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Deputata scrive a presidente Comunità ebraica di Trieste “Piena adesione ai doveri civici ed etici che la Giornata della Memoria anche quest’anno torna a sollecitare alla mia coscienza di cittadina e di legislatrice”. La esprime la presidente della commissione Lavoro della Camera Debora Serracchiani (Pd) in una lettera inviata al presidente della Comunità ebraica di Trieste, ispirata “dal bisogno di condividere sentimenti di pietà infinita verso chi fu travolto dalla violenza, di condanna perpetua verso chi alimentò l’odio, di riconoscenza verso chi è ancora prezioso testimone dell’orrore”.“Noi che vogliamo restare cittadini liberi di un Paese democratico in un’Europa riunita e solidale – scrive Serracchiani – abbiamo imparato che si può e si deve distinguere tra vero e falso, tra bene e male, tra giustizia e arbitrio. Perciò, ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Deputata scrive a presidente Comunità ebraica di Trieste “Piena adesione ai doveri civici ed etici che la Giornata dellaanche quest’anno torna a sollecitare alla mia coscienza di cittadina e di legislatrice”. La esprime la presidente della commissione Lavoro della Camera Debora(Pd) in una lettera inviata al presidente della Comunità ebraica di Trieste, ispirata “dal bisogno di condividere sentimenti di pietà infinita verso chi fu travolto dalla violenza, di condanna perpetua verso chi alimentò l’odio, di riconoscenza verso chi è ancora prezioso testimone dell’orrore”.“Noi che vogliamo restare cittadini liberi di un Paese democratico in un’Europa riunita e solidale – scrive– abbiamo imparato che si può e si deve distinguere tra vero e falso, tra bene e male, tra giustizia e arbitrio. Perciò, ...

