Giorno Memoria: Gibelli, orrori della storia vanno conosciuti e ammessi (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Istituire la Giornata della Memoria e il Giorno del Ricordo sono tra gli atti più importanti che abbiamo fatto di recente. Purtroppo i negazionisti ci sono a destra e, sebbene qualcuno si ostini a negarlo, anche a sinistra e continuano ad opporsi alla verità della storia. Ci sono orrori che sono verità e vanno conosciute e ammesse. Come ci ha lasciato scritto Primo Levi, “Meditate che questo è stato”: è quanto dobbiamo fare perché la tragedia non accada più”.Lo ha affermato l’assessore regionale alla Cultura, Tiziana Gibelli, a margine della cerimonia organizzata dal Comune di Pordenone in occasione della Giornata della Memoria per ricordare le vittime dell’Olocausto e del ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) “Istituire la Giornatae ildel Ricordo sono tra gli atti più importanti che abbiamo fatto di recente. Purtroppo i negazionisti ci sono a destra e, sebbene qualcuno si ostini a negarlo, anche a sinistra e continuano ad opporsi alla verità. Ci sonoche sono verità econosciute e ammesse. Come ci ha lasciato scritto Primo Levi, “Meditate che questo è stato”: è quanto dobbiamo fare perché la tragedia non accada più”.Lo ha affermato l’assessore regionale alla Cultura, Tiziana, a marginecerimonia organizzata dal Comune di Pordenone in occasioneGiornataper ricordare le vittime dell’Olocausto e del ...

ItalyMFA : #GiornoDellaMemoria | “Teniamo vivo il ricordo della Shoah, unendoci alle comunità ebraiche italiane e di tutto il… - robersperanza : Oggi è la Giornata della Memoria. Si celebra nel giorno in cui nel 1945 venne liberato il campo di concentramento d… - RaiCultura : ll #27gennaio 1945 l’Armata Rossa liberava il campo di concentramento nazista di #Auschwitz. Per conoscere e compr… - minchiasabbri : RT @Enneppi: Il giorno della memoria è sempre più importante: aumenta ogni giorno il numero degli smemorati, e alcuni alzano pure la voce.… - Gintoni37446759 : @bassarelli Ora ci aspettiamo anche il giorno della memoria dei morti nei gulag russi e cinesi , perchè non possono… -