Giorno Memoria: a Trieste 13 nuove pietre d’inciampo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) foto archivioUn itinerario lungo le vie di Trieste per installare 13 nuove pietre di inciampo affinché la Shoah “non cada nella storia, ma resti nella Memoria”. E’ l’iniziativa promossa oggi dalla Comunità ebraica di Trieste, in collaborazione con il Comune, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia e il liceo Francesco Petrarca. “Le pietre d’inciampo – ha detto il rabbino di Trieste, Alexandre Meloni, durante la posa della prima pietra in via Cattedrale – sono fondamentali, perché vittime, discendenti, sopravvissuti” della Shoah “sono sempre meno numerosi e il racconto diretto non è più possibile. Rischiamo di cadere nella storia”, allontanandoci. “Le pietre di inciampo permettono invece di ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) foto archivioUn itinerario lungo le vie diper installare 13di inciampo affinché la Shoah “non cada nella storia, ma resti nella”. E’ l’iniziativa promossa oggi dalla Comunità ebraica di, in collaborazione con il Comune, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia e il liceo Francesco Petrarca. “Le– ha detto il rabbino di, Alexandre Meloni, durante la posa della prima pietra in via Cattedrale – sono fondamentali, perché vittime, discendenti, sopravvissuti” della Shoah “sono sempre meno numerosi e il racconto diretto non è più possibile. Rischiamo di cadere nella storia”, allontanandoci. “Ledi inciampo permettono invece di ...

SARONNO – Riceviamo e pubblichaimo la nota del sodalizio 4 passi di pace che riunisce diverse associazioni saronnesi in merito alla Giornata della Memoria. Anche quest'anno siamo giunti all

Giorno Memoria, Guterres (Onu): 'Uguaglianza, giustizia e dignità per tutti'

"Questo il migliore tributo alle vittime dell'Olocausto" "Oggi rendiamo onore alla memoria dei sei milioni di ebrei e ai milioni di altri che furono sistematicamente uccisi nell'Olocausto dai nazisti

