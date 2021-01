Giorno della Memoria, quattro giovani guide del Memoriale della Shoah rispondono alle domande degli utenti – Il video (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Non solo una visita virtuale. Nel corso della Giornata della Memoria, che si celebra il 27 gennaio per ricordare le vittime dell’Olocausto e la liberazione del campo di concentramento nazista di Auschwitz-Birkenau da parte dell’Armata Rossa, quattro giovani guide del Memoriale della Shoah di Milano hanno risposto in diretta su Instagram alle tante domande ricevute via social dagli utenti. «Quale sensazione associamo alla visita al Memoriale? Ogni volta che entro qui mi manca un po’ il fiato», ha detto Riccardo. «Questo non è un posto facile – ha continuato – e non deve essere un posto facile, è un posto che ci ... Leggi su open.online (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Non solo una visita virtuale. Nel corsoGiornata, che si celebra il 27 gennaio per ricordare le vittime dell’Olocausto e la liberazione del campo di concentramento nazista di Auschwitz-Birkenau da parte dell’Armata Rossa,delledi Milano hanno risposto in diretta su Instagramtantericevute via social dagli. «Quale sensazione associamo alla visita alle? Ogni volta che entro qui mi manca un po’ il fiato», ha detto Riccardo. «Questo non è un posto facile – ha continuato – e non deve essere un posto facile, è un posto che ci ...

ItalyMFA : #GiornoDellaMemoria | “Teniamo vivo il ricordo della Shoah, unendoci alle comunità ebraiche italiane e di tutto il… - RaiCultura : ll #27gennaio 1945 l’Armata Rossa liberava il campo di concentramento nazista di #Auschwitz. Per conoscere e compr… - robersperanza : Oggi è la Giornata della Memoria. Si celebra nel giorno in cui nel 1945 venne liberato il campo di concentramento d… - semedada : RT @massimo4951: L’Olocausto è una pagina del libro dell’Umanità da cui non dovremo mai togliere il segnalibro della memoria. ( Primo Levi)… - Stefanodibiagi1 : RT @DaliaDaliaanfo: È difficile raccontare la shoa ai bambini, lo feci con miei figli, mi guardavano con occhi increduli, un giorno la maes… -