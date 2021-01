Giorno della Memoria | Olga Neerman | «Le cose che mi hanno tenuta in vita»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) «Si chiamavano orologini da viaggio, erano piccoli, si potevano chiudere come un portamonete. Me lo aveva regalato la nonna quando ero in quinta elementare. Lo mettevo sul comodino. Quando siamo scappati, io non l’ho portato con me. Non c’era spazio neanche per quello. L’ho ritrovato quando siamo tornati in un cassettone. Durante il periodo in cui siamo stati nascosti in una malga sull’altopiano di Asiago mi veniva in mente, soprattutto nelle notti buie e gelide, perché aveva le lancette fluorescenti. Mi è sembrato bello ricordare come un oggetto così piccolo e banale ha potuto illuminare momenti difficili». Olga Neerman parte da questo particolare per raccontare la sua storia di sopravvissuta nel Giorno della Memoria. Fa parte dell’associazione Figli della Shoah di cui è presidente onoraria Liliana Segre, per tutta la vita ha fatto la maestra.