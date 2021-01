Giorno della Memoria, Mattarella: “Ricordare è un dovere, parole d’odio hanno conseguenze” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) ROMA – “Ricordare esprime un dovere di umanita’ e di civiltà”. Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia al Quirinale del “Giorno della Memoria”. Leggi su dire (Di mercoledì 27 gennaio 2021) ROMA – “Ricordare esprime un dovere di umanita’ e di civiltà”. Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia al Quirinale del “Giorno della Memoria”.

RaiCultura : ll #27gennaio 1945 l’Armata Rossa liberava il campo di concentramento nazista di #Auschwitz. Per conoscere e compr… - sbonaccini : Un anno fa venivo riconfermato alla guida di questa stupenda regione: il più grande privilegio della mia vita. Ogn… - pisto_gol : “Comprendere è impossibile ma conoscere è necessario”(Primo Levi) Nel Giorno della Memoria, perché quello che è già… - whitefanghowl : RT @massimo4951: L’Olocausto è una pagina del libro dell’Umanità da cui non dovremo mai togliere il segnalibro della memoria. ( Primo Levi)… - willsolacestan : RT @amaricord: Leader politici che oggi ricordano il giorno della memoria ma non furono favorevoli all'istituzione di una commissione contr… -