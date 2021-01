Giorno della Memoria, Mattarella: 'Le idee di odio sono solo l'inizio, evitiamo che l'orrore si ripeta' (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Parole limpide e piene di significato quelle utilizzate questa mattina al Palazzo del Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della celebrazione della Giornata della ... Leggi su globalist (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Parole limpide e piene di significato quelle utilizzate questa mattina al Palazzo del Quirinale dal presidenteRepubblica Sergioin occasionecelebrazioneGiornata...

ItalyMFA : #GiornoDellaMemoria | “Teniamo vivo il ricordo della Shoah, unendoci alle comunità ebraiche italiane e di tutto il… - RaiCultura : ll #27gennaio 1945 l’Armata Rossa liberava il campo di concentramento nazista di #Auschwitz. Per conoscere e compr… - robersperanza : Oggi è la Giornata della Memoria. Si celebra nel giorno in cui nel 1945 venne liberato il campo di concentramento d… - MIsocialTW : “La #Shoah è una pagina drammatica, fra le più buie della nostra storia recente. Un capitolo che dobbiamo tenere be… - jmorat : RT @udogumpel: #CharlotteKnobloch, sopravvissuta al #Holocaust, dice, nella ceremonia del #Bundestag per il giorno della liberazione di #Au… -