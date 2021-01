Giorno della memoria, le parole immortali di Liliana Segre: “L’indifferenza è più colpevole della violenza stessa” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il 27 gennaio si celebra in tutto il mondo il Giorno della memoria. Si fa riferimento a questa data perché nel 1945 le truppe dell’Armata Rossa riuscirono a liberare i sopravvissuti dei campi di concentramento di Auschwitz, quei pochi che avevano resistito alle angherie e alla brutalità. Ricordare la Shoah significa non spegnere mai la memoria di quello che è stato; la storia di un popolo, la narrazione delle radici, permette alle generazioni future di conoscere, comprendere e non replicare gli errori del passato. Liliana Segre, senatrice a vita e superstite di quella terribile e indicibile pagina di storia, ha fatto della divulgazione la propria missione: in più occasioni ha potuto raccontare il proprio vissuto e chiedere alle platee: ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il 27 gennaio si celebra in tutto il mondo il. Si fa riferimento a questa data perché nel 1945 le truppe dell’Armata Rossa riuscirono a liberare i sopravvissuti dei campi di concentramento di Auschwitz, quei pochi che avevano resistito alle angherie e alla brutalità. Ricordare la Shoah significa non spegnere mai ladi quello che è stato; la storia di un popolo, la narrazione delle radici, permette alle generazioni future di conoscere, comprendere e non replicare gli errori del passato., senatrice a vita e superstite di quella terribile e indicibile pagina di storia, ha fattodivulgazione la propria missione: in più occasioni ha potuto raccontare il proprio vissuto e chiedere alle platee: ...

