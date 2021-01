Giorno della Memoria, le medaglie del Presidente Mattarella a dieci deportati del Casertano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Sono state consegnate in prefettura a Caserta le medaglie d’Onore concesse dal Presidente della Repubblica ai “cittadini italiani, militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti, e ai familiari dei deceduti nell’ultimo conflitto mondiale”. La consegna delle dieci onorificenze riservate a cittadini del Casertano, è avvenuta nell’ambito di una cerimonia sobria e svoltasi nelle rispetto delle prescrizioni per l’emergenza pandemica, alla presenza di un solo familiare delle persone insignite. Unico testimone dei lager ancora vivente è il 95enne Michele Coletta, originario di Roccamonfina, che per motivi di salute non ha potuto ritirare di persona la medaglia; al suo posto c’era il figlio, così come c’erano i parenti degli altri nove ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Sono state consegnate in prefettura a Caserta led’Onore concesse dalRepubblica ai “cittadini italiani, militari e civili,e internati nei lager nazisti, e ai familiari dei deceduti nell’ultimo conflitto mondiale”. La consegna delleonorificenze riservate a cittadini del, è avvenuta nell’ambito di una cerimonia sobria e svoltasi nelle rispetto delle prescrizioni per l’emergenza pandemica, alla presenza di un solo familiare delle persone insignite. Unico testimone dei lager ancora vivente è il 95enne Michele Coletta, originario di Roccamonfina, che per motivi di salute non ha potuto ritirare di persona la medaglia; al suo posto c’era il figlio, così come c’erano i parenti degli altri nove ...

