Giorno della Memoria, la cerimonia all'ex Albergo Regina / FOTO E (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Milano, 27 gennaio 2021 - Una cerimonia toccante, nonostante tutto, nostante il Covid e le restrizioni che si porta dietro. Si è tenuta questa mattina, in occasione del Giorno della Memoria, la ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Milano, 27 gennaio 2021 - Unatoccante, nonostante tutto, nostante il Covid e le restrizioni che si porta dietro. Si è tenuta questa mattina, in occasione del, la ...

ItalyMFA : #GiornoDellaMemoria | “Teniamo vivo il ricordo della Shoah, unendoci alle comunità ebraiche italiane e di tutto il… - robersperanza : Oggi è la Giornata della Memoria. Si celebra nel giorno in cui nel 1945 venne liberato il campo di concentramento d… - RaiCultura : ll #27gennaio 1945 l’Armata Rossa liberava il campo di concentramento nazista di #Auschwitz. Per conoscere e compr… - Radio1Rai : 'Con la #Giornatadellamemoria si rinnova l’impegno di ognuno a non restare indifferente alle morti di chi è persegu… - Carlitos4415 : RT @robersperanza: Oggi è la Giornata della Memoria. Si celebra nel giorno in cui nel 1945 venne liberato il campo di concentramento di Aus… -