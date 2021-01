Giorno della Memoria: iniziative in tutta Italia. Liliana Segre: "Mai perdonato, mai dimenticato" (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il 27 gennaio di ogni anno si celebra in tutto il mondo il Giorno della Memoria: viene ricordato il 27 gennaio 1945 quando le truppe sovietiche dell'Armata Rossa arrivarono ad Auschwitz svelando... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il 27 gennaio di ogni anno si celebra in tutto il mondo il: viene ricordato il 27 gennaio 1945 quando le truppe sovietiche dell'Armata Rossa arrivarono ad Auschwitz svelando...

ItalyMFA : #GiornoDellaMemoria | “Teniamo vivo il ricordo della Shoah, unendoci alle comunità ebraiche italiane e di tutto il… - RaiCultura : ll #27gennaio 1945 l’Armata Rossa liberava il campo di concentramento nazista di #Auschwitz. Per conoscere e compr… - robersperanza : Oggi è la Giornata della Memoria. Si celebra nel giorno in cui nel 1945 venne liberato il campo di concentramento d… - zazoomblog : Giorno della Memoria: iniziative in tutta Italia. Liliana Segre: Mai perdonato mai dimenticato - #Giorno #della… - CUTTERZINE : RT @CamarcaJuri: IL GIORNO DELLA MEMORIA ( CORTA ) Mi sa che a tanti non funziona visto che ci ha portati ad avere lager e CPR dappertutto.… -