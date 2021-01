Giorno della Memoria | Conte “Contrastare ogni discriminazione”

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il 27 gennaio,, viene celebrata la liberazione del campo di sterminio di Auschwitz, paradigma di tutti i campi di sterminioGermania e dell'Europa dell'Est, costruito da uomini comuni, “normali”, per distruggere definitivamente il popolo ebraico, per cancellaretracciasua presenza nel mondo”. Lo afferma il presidente del Consiglio Giuseppe, nel messaggio per il.“Oggi, più che mai, è importante ricordare la profonda ferita inferta alla comunità ebraica in quella tragica paginanostra storia e i pericoli che si nascondono dietro al fenomeno del razzismo e dell'antisemitismo che prolifera nella cultura del ...