Giorno della Memoria 2021 | Gioele Dix legge Primo Levi – VIDEO

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) In occasione delDix ha voluto commemorare le vittime dell’Olocaustondo un passo tratto da “I sommersi e i salvati” di. (Facebook)David Ottolenghi, in arteDix, ha celebrato ilattraverso la lettura delle prime quaranta righe del libro intitolato “I sommersi e i salvati”, scritto danel 1986 sulla basesua personale esperienza di prigioniero nel campo di concentramento di Auschwitz. Il, pubblicato su YouTube e condiviso sui profili social dell’attore e regista teatrale italiano, è inserito nell’ambito del progetto delle ...

ORVIETO - Anche quest'anno in tempi pandemici si torna a ricordare le vittime dell'olocausto. Questo 27 gennaio 2021 però vorrei ...La Marca non ha mai visto una presenza particolarmente consistente di ebrei, fatta eccezione per Conegliano che ha conosciuto una comunità più grande. A Treviso esisteva un piccolo ghetto, all’incirca ...