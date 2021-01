Giornata Memoria 2021: la Senatrice Segre (Video) (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La Giornata della Memoria si celebra oggi, mercoledì 27 gennaio. La ricorrenza internazionale è dedicata a commemorare le vittime dell’Olocausto. Ma perché proprio questo giorno? Cosa racconta chi ha vissuto quello sterminio sulla propria pelle? E come commemorare le vittime della Shoah? Giornata Memoria: perché il 27 gennaio? La Giornata della Memoria si celebra il Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ladellasi celebra oggi, mercoledì 27 gennaio. La ricorrenza internazionale è dedicata a commemorare le vittime dell’Olocausto. Ma perché proprio questo giorno? Cosa racconta chi ha vissuto quello sterminio sulla propria pelle? E come commemorare le vittime della Shoah?: perché il 27 gennaio? Ladellasi celebra il

AzzolinaLucia : Ancora scritte razziste, omofobe e svastiche sui muri di alcune scuole. È successo a Ferrara. Per di più a ridosso… - Inter : ?? | MEMORIA L'Inter al Memoriale della Shoah di Milano per onorare la memoria delle vittime dell’Olocausto ??… - giroditalia : In connection with the Holocaust Memorial Day, we wish to remember Gino Bartali, awarded with the honour of 'Righte… - CristinaParod18 : RT @kallac_carta: Coltivare il seme del ricordo per far rifiorire l'umanità dell'uomo.. Giornata della memoria - BL0OVDL1NE : RT @Alli_Stones: 27 gennaio - giornata della memoria. La storia è importante e va studiata, non bisogna dimenticare ciò che è successo per… -