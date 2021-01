Giornata di aerei al GF VIP 5 | c’è ancora chi dedica messaggi alla Gregoraci

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) C’è davvero gente che non sa come investire i suoi soldi visto che mandaper Elisabettao forse ne ha così tanti da buttarli per uno che avrebbe potuto mandarle via social, per dire…Vena un po’ polemica questo pomeriggio, in unapiena disulla casa del Grande Fratello VIP 5. Certo che ognuno può spendere il suo denaro come meglio crede, ma davvero mandare uno a una concorrente uscita dcasa da più di 40 giorni è parecchio imbarazzante, anche per gli stessi concorrenti che non sanno se ridere, sorridere, far finta di nulla o piangere. Il senso di tutto questo? Resta un mistero…Ma come dicevamo in precedenza, dioggi sulla casa del Grande Fratello VIP ne sono arrivati ...