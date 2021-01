Giornata della Memoria | Toti | Non c’è futuro senza ricordo”

Leggi su dire

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) GENOVA – “Non c’è futuro senza ricordo. Oggi tutti ricordiamo le vittime dell’Olocausto, ma è in ogni giorno delle nostre vite, e non solo in quello della Memoria, che dobbiamo tenere alta l’attenzione sui fenomeni di discriminazione e odio che ci circondano”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. “Mai come negli ultimi anni, complice la rete e l’utilizzo massivo dei social, si sono riproposte teorie del complotto o negazioniste di un periodo storico che rappresenta ancora una ferita profonda per la nostra società e una sofferenza sempre viva per un popolo sterminato un’ideologia folle- prosegue il governatore- ignoranza, odio, paura, pregiudizi e stereotipi restano ancora oggi i nemici più pericolosi, da combattere per non ripetere gli errori del passato”.