Giornata della Memoria, Sami Modiano e l’arrivo a Birkenau: “Le botte a mio padre, la rasatura, il pigiama a righe, il tatuaggio: ero B7456” (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Sami Modiano è uno dei pochi sopravvissuti all’orrore della Shoah. La sua storia, prima e dopo l’incubo del campo di sterminio, è una trama intessuta di addii e partenze, ma anche di coraggio e determinazione. L’ha raccontata nel libro Per questo ho vissuto. La mia vita ad Auschwitz – Birkenau e altri esili edito da Paperfirst in coedizione con Bur-Rizzoli in una nuova versione con la prefazione di Enrico Mentana aggiungere solo con la prefazione di Enrico Mentana e la postfazione di Umberto Gentiloni Silveri, in vendita soltanto in edicola a 8,90 euro più il prezzo del quotidiano. Di seguito riportiamo l’estratto del volume in cui l’autore ricorda l’arrivo alla Rampa del campo di sterminio, dove un medico è incaricato di decidere la sorte dei prigionieri: le opzioni sono la morte istantanea nelle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021)è uno dei pochi sopravvissuti all’orroreShoah. La sua storia, prima e dopo l’incubo del campo di sterminio, è una trama intessuta di addii e partenze, ma anche di coraggio e determinazione. L’ha raccontata nel libro Per questo ho vissuto. La mia vita ad Auschwitz –e altri esili edito da Paperfirst in coedizione con Bur-Rizzoli in una nuova versione con la prefazione di Enrico Mentana aggiungere solo con la prefazione di Enrico Mentana e la postfazione di Umberto Gentiloni Silveri, in vendita soltanto in edicola a 8,90 euro più il prezzo del quotidiano. Di seguito riportiamo l’estratto del volume in cui l’autore ricordaalla Rampa del campo di sterminio, dove un medico è incaricato di decidere la sorte dei prigionieri: le opzioni sono la morte istantanea nelle ...

