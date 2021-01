Giornata della Memoria, perché si celebra oggi: le commemorazioni in tutto il mondo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il 27 gennaio in tutto il mondo si celebra la Giornata della Memoria. Tante le iniziative per commemorare le vittime dell' Olocausto con i pochi superstiti rimasti che condividono immagini e ... Leggi su leggo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il 27 gennaio inilsila. Tante le iniziative per commemorare le vittime dell' Olocausto con i pochi superstiti rimasti che condividono immagini e ...

amnestyitalia : Oggi #27gennaio è la giornata della memoria. Le parole di Liliana Segre ci ricordano il nostro impegno quotidiano c… - AzzolinaLucia : Ancora scritte razziste, omofobe e svastiche sui muri di alcune scuole. È successo a Ferrara. Per di più a ridosso… - CarloCalenda : Bella giornata per Roma: delibera su beni comuni affossata in Assemblea, 500mila euro di multa da garante privacy p… - pantoclastia : @ilunediblu ?????? poi per quanto oggi sia una giornata importante non riesco proprio a reggere questi discorsi ricicl… - piacereangela : RT @dearlavren: raga solo a me danno fastidio alcune frasi di oggi sulla giornata della memoria, tipo “dobbiamo ricordare così che un error… -