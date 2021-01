Giornata della memoria: perché riguardare Jojo Rabbit di Taika Waititi, Il film, candidato agli Oscar 2020 (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nella storia del cinema sono molte le pellicole che trattano il tema del nazismo. Un’ideologia al di fuori della ragione umana da segnare profondamente tutti i tipi d’arte e, in particolare, il cinema. Jojo Rabbit di Taika Waititi, distribuito nel 2020 in tutte le sale italiane ed estere, non è un tradizionale film che punta tutto sul sentimentalismo, ma una storia di coming of age. Con interpreti del calibro di Scarlett Johansson (madre di Jojo) e dello stesso Waititi (Hitler), il film si fa portatore del genere tragicomico che colora la pellicola di toni agrodolci. Il bambino Jojo, soprannominato Rabbit (perché, nel campo della gioventù hitleriana, ... Leggi su domanipress (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Nella storia del cinema sono molte le pellicole che trattano il tema del nazismo. Un’ideologia al di fuoriragione umana da segnare profondamente tutti i tipi d’arte e, in particolare, il cinema.di, distribuito nelin tutte le sale italiane ed estere, non è un tradizionaleche punta tutto sul sentimentalismo, ma una storia di coming of age. Con interpreti del calibro di Scarlett Johansson (madre di) e dello stesso(Hitler), ilsi fa portatore del genere tragicomico che colora la pellicola di toni agrodolci. Il bambino, soprannominato, nel campogioventù hitleriana, ...

