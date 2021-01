Giornata della Memoria, medaglia d’onore a ministro Costa per il papà deportato dalle SS (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha ricevuto oggi, dalle mani del prefetto di Napoli Marco Valentini, la medaglia d’onore alla Memoria del padre, Nicola Costa, deportato in un campo di lavoro in Germania nel 1943 e rimasto prigioniero fino al 1945. Sono 32 le persone insignite della medaglia d’onore alla Memoria ritirate dai rispettivi familiari questa mattina in Prefettura a Napoli. “papà aveva 18 anni – ha raccontato il ministro Costa – quando nel settembre 1943 fu catturato con altri a piazza Dante, dopo che le SS cinturarono la piazza. Fu portato in Bassa Sassonia dove c’era un campo di sterminio che aveva anche campi di ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ildell’Ambiente Sergioha ricevuto oggi,mani del prefetto di Napoli Marco Valentini, laalladel padre, Nicolain un campo di lavoro in Germania nel 1943 e rimasto prigioniero fino al 1945. Sono 32 le persone insigniteallaritirate dai rispettivi familiari questa mattina in Prefettura a Napoli. “aveva 18 anni – ha raccontato il– quando nel settembre 1943 fu catturato con altri a piazza Dante, dopo che le SS cinturarono la piazza. Fu portato in Bassa Sassonia dove c’era un campo di sterminio che aveva anche campi di ...

