Giornata della Memoria: la storia di Sarina, tra i ragazzi salvati di Villa Emma di Nonantola. "Nel suo diario la speranza vince sulla paura" (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Emilio le lascia l'indirizzo di casa, così una volta arrivata sana e salva potrà mandargli una cartolina. Joachim le ricorda di stare attenta, soprattutto a quello che dice. "Il destino ci ha fatto un brutto scherzo", sottolinea Rakica. Ma Tina aggiunge: "Resisti al presente, dimentica il passato e preparati per il futuro". Sono alcune delle dediche scritte all'interno del quaderno di Sarina Brodski, una dei 73 ragazzi ebrei che furono nascosti a Villa Emma di Nonantola (Modena) nel 1943 salvandosi così dalla deportazione. A parlarne il libro "Shalom Villa Emma", realizzato dalla ricerca storica di Matteo Malaguti e pubblicato in occasione della Giornata della Memoria 2021 dal Centro studi ...

