Giornata della Memoria | il messaggio di Liliana Segre | “Saremo più pronti a guardare il prossimo finita la pandemia” – Video

"Il Giorno della Memoria alla Scala è un abbinamento particolare. Da milanese e da vecchia signora che ricorda la bambina felice che, prima delle leggi razziali, veniva con i suoi nonni a vedere 'Hansel e Gretel', ma già si beava della vista di questa bellezza e dell'ascolto". Così la senatrice a vita Liliana Segre ha aperto il concerto del Teatro alla Scala in occasione della Giornata della Memoria. Segre ha ricordato anche gli anni in cui il più importante teatro del capoluogo lombardo era stato bombardato: "Sono sicura che finita la pandemia saremo tutti più pronti a guardare il prossimo".

