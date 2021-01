Giornata della Memoria: da Liliana Segre a Sami Modiano, gli ultimi sopravvissuti (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Farsi Memoria diretta di quell’orrore, raccontare a chi non l’ha vissuta quell’esperienza che ha lasciato loro un timbro sul braccio e nell’anima. È diventata questa la loro missione di vita. Sono solo 11 i sopravvissuti alla Shoah ancora in vita in Italia, ma mai nessuno di loro ha smesso di raccontare cosa è stato quel folle e ignobile progetto. Lo sterminio di una razza e di chi era diverso, dagli omosessuali, ai disabili, ai rom. Leggi anche › Liliana Segre: «Mi dispiace da matti avere 90 anni, la vita mi piace moltissimo» › Liliana Segre, la senatrice di 89 anni è sotto scorta: tutto quello che dobbiamo sapere di lei ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Farsidiretta di quell’orrore, raccontare a chi non l’ha vissuta quell’esperienza che ha lasciato loro un timbro sul braccio e nell’anima. È diventata questa la loro missione di vita. Sono solo 11 ialla Shoah ancora in vita in Italia, ma mai nessuno di loro ha smesso di raccontare cosa è stato quel folle e ignobile progetto. Lo sterminio di una razza e di chi era diverso, dagli omosessuali, ai disabili, ai rom. Leggi anche ›: «Mi dispiace da matti avere 90 anni, la vita mi piace moltissimo» ›, la senatrice di 89 anni è sotto scorta: tutto quello che dobbiamo sapere di lei ...

amnestyitalia : Oggi #27gennaio è la giornata della memoria. Le parole di Liliana Segre ci ricordano il nostro impegno quotidiano c… - CarloCalenda : Bella giornata per Roma: delibera su beni comuni affossata in Assemblea, 500mila euro di multa da garante privacy p… - AzzolinaLucia : Ancora scritte razziste, omofobe e svastiche sui muri di alcune scuole. È successo a Ferrara. Per di più a ridosso… - megabasket : Nel recupero della 10° giornata l’Alperia Bolzano ospita la temibile Crema - imjustdona : per ora sulla giornata della memoria non hanno detto nulla, spero lo faccia quella di italiano -