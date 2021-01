Giornata della memoria: con la pandemia l’antisemitismo cambia pelle e si allea con complottisti e negazionisti. «Questa ondata d’odio va fermata» (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Doveva essere un normale evento online dedicato al Giorno della memoria, quello organizzato dall’Istituto piemontese in occasione della presentazione di un libro sulla Shoah il 10 gennaio, ma è stato interrotto da insulti antisemiti nei confronti della giornalista Lia Tagliacozzo e slogan che inneggiavano ai campi di sterminio. Una caso? Non esattamente: si tratta soltanto di uno di tre episodi di antisemitismo registrati dall’Osservatorio del Centro di Documentazione Ebraica contemporanea nelle prime settimane del 2021. Segue ai 230 registrati in tutto il 2020, leggermente in calo rispetto all’anno precedente, in cui i casi registrati erano stati 251, ma che non evidenzia un trend in diminuzione, anzi. «Abbiamo visto semmai una diminuzione di segnalazioni nel periodo in cui le persone erano concentrate sulla ... Leggi su open.online (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Doveva essere un normale evento online dedicato al Giorno, quello organizzato dall’Istituto piemontese in occasionepresentazione di un libro sulla Shoah il 10 gennaio, ma è stato interrotto da insulti antisemiti nei confrontigiornalista Lia Tagliacozzo e slogan che inneggiavano ai campi di sterminio. Una caso? Non esattamente: si tratta soltanto di uno di tre episodi di antisemitismo registrati dall’Osservatorio del Centro di Documentazione Ebraica contemporanea nelle prime settimane del 2021. Segue ai 230 registrati in tutto il 2020, leggermente in calo rispetto all’anno precedente, in cui i casi registrati erano stati 251, ma che non evidenzia un trend in diminuzione, anzi. «Abbiamo visto semmai una diminuzione di segnalazioni nel periodo in cui le persone erano concentrate sulla ...

