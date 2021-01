Giornata della Memoria, Casellati: 'Il ricordo è l'unica via per vincere il buio dell'indifferenza' (Di mercoledì 27 gennaio 2021) 'Settantasei anni fa l'apertura dei cancelli di Auschwitz ha svelato al mondo l'orrore dello sterminio ebraico. Il dolore del genocidio è ancora vivo in noi. Perché quel male, inferto a donne e uomini ... Leggi su leggo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) 'Settantasei anni fa l'apertura dei cancelli di Auschwitz ha svelato al mondo l'orroreo sterminio ebraico. Il dolore del genocidio è ancora vivo in noi. Perché quel male, inferto a donne e uomini ...

amnestyitalia : Oggi #27gennaio è la giornata della memoria. Le parole di Liliana Segre ci ricordano il nostro impegno quotidiano c… - AzzolinaLucia : Ancora scritte razziste, omofobe e svastiche sui muri di alcune scuole. È successo a Ferrara. Per di più a ridosso… - CarloCalenda : Bella giornata per Roma: delibera su beni comuni affossata in Assemblea, 500mila euro di multa da garante privacy p… - RadioWellnessIT : Il 27 gennaio ricorre la Giornata della Memoria. E' il giorno in cui si ricordano le vittime dell’Olocausto… - banzailatoblu : pov: sei razzista, xenofobo e omofobo tutto l’anno ma durante la giornata della memoria posti una storia su ig con… -