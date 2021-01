Giorgia Meloni ottimista: c’è possibilità di andare al voto (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Giorgia Meloni dice la sua ed afferma: C’è la possibilità di andare al voto. Arrivati a questo punto mi sembra l’unica soluzione Giorgia MeloniIn un momento complesso come quello che sta vivendo il nostro paese sono stati molti tra leader, capigruppo e partiti a dire la loro. Ed a poche ore dalla pubblicazione di alcune indiscrezioni che annuncerebbero le possibili dimissioni di Giuseppe Conte, la situazione è ancora più delicata. “Secondo noi a questo punto l’unica cosa seria da fare è consentire agli italiani di votare“, queste sono le parole di Giorgia Meloni, celebre leader di Fratelli d’Italia. La Meloni infatti nel corso di una diretta Facebook proprio poche ore fa, ha dichiarato: “Spero si ... Leggi su kronic (Di mercoledì 27 gennaio 2021)dice la sua ed afferma: C’è ladial. Arrivati a questo punto mi sembra l’unica soluzioneIn un momento complesso come quello che sta vivendo il nostro paese sono stati molti tra leader, capigruppo e partiti a dire la loro. Ed a poche ore dalla pubblicazione di alcune indiscrezioni che annuncerebbero le possibili dimissioni di Giuseppe Conte, la situazione è ancora più delicata. “Secondo noi a questo punto l’unica cosa seria da fare è consentire agli italiani di votare“, queste sono le parole di, celebre leader di Fratelli d’Italia. Lainfatti nel corso di una diretta Facebook proprio poche ore fa, ha dichiarato: “Spero si ...

