Gino Bramieri merita di essere ricordato così? La vedova chiama in diretta non è la D’Urso e si sfoga duramente (Di mercoledì 27 gennaio 2021) «Tu non c’eri, sei una bugiarda. Sei una mascalzona. Se parlo io crolla il mondo!». Nessuno, a cominciare da Barbara D’Urso, si sarebbe mai aspettato uno sfogo così clamoroso da parte di Angela Baldassini, la vedova di Gino Bramieri che è intervenuta telefonicamente a Pomeriggio 5 per replicare alle parole di Lucia Bramieri – la moglie di Cesare Bramieri, il figlio del comico, morto nel 2008 – la quale pochi minuti prima aveva annunciato di voler restituire il celebre TeleGatto da anni al centro di contese e polemiche senza fine. GROPPELLI E CASELLA VS Bramieri Tutto era cominciato con uno scontro al vetriolo che ha visto contrapposte le opinioniste Karina Cascella e Patrizia Groppelli da una parte e Lucia Bramieri dall’altra. «C’hai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021) «Tu non c’eri, sei una bugiarda. Sei una mascalzona. Se parlo io crolla il mondo!». Nessuno, a cominciare da Barbara, si sarebbe mai aspettato uno sfogoclamoroso da parte di Angela Baldassini, ladiche è intervenuta telefonicamente a Pomeriggio 5 per replicare alle parole di Lucia– la moglie di Cesare, il figlio del comico, morto nel 2008 – la quale pochi minuti prima aveva annunciato di voler restituire il celebre TeleGatto da anni al centro di contese e polemiche senza fine. GROPPELLI E CASELLA VSTutto era cominciato con uno scontro al vetriolo che ha visto contrapposte le opinioniste Karina Cascella e Patrizia Groppelli da una parte e Luciadall’altra. «C’hai ...

