Ghiaccio killer sulle strade | auto esce fuori strada e si cappotta FOTO

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ennesimo incidente consumatosi per un fondole ghiacciato. Accade pochi minuti fa, sulla via Palombarese (km 20+400), tra Marco Simone e Santa Lucia. Una macchina, causa mancato spargimento di sale, si è ribaltata uscendo. Gli occupanti dell’vettura sono stati trasportati al San’Andrea in codice giallo. Sul posto il personale del 118 e gli agenti della Polizia di Stato.Reporter Montesacro su Il Corriere della Città.