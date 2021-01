GF VIP | urla dall' esterno della casa | «Televoto truccato dal Brasile | uscite dal circo»

Leggi su ultimora.news

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Una giornata per niente tranquilla quella vissuta all'internodel GF VIP. Alcune ore fa i concorrenti sono rimasti molto turbati da alcuneprovenientiche denunciavano brogli sul. In particolare, secondo gli ignoti accusatori, l'esito delsarebbe stato fortemente influenzato dai fan di Dayane Mello che dalavrebbero espresso le proprie preferenze per la connazionale. A favorire il voto per la mosarebbe stata anche la pagina di Hugo Gloss che aveva invitato i suoi 17 milioni di followers su Instagram a votare per la Mello. «dal, fuggite dal» recitava una voce femminile da fuori ...