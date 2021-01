GF Vip nel caos | “Il televoto è truccato” Cosa sta succedendo

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) La storia delal Grande Fratello Vip sembra non essersi spenta, anzi. Dayane Mello prima finalista, preferita anche alla golden queen Stefania Orlando, ha scatenato nuovamente i fan del programma e spinto un gruppetto di ‘dissidenti' ad andare fuori la casa per urlare: "dal Brasile, fuggite dal circo". Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta si sono fatti portavoce per gli altri concorrenti e la reazione della modella brasiliana non è stata delle migliori. Facce basite, occhi fissi su Dayane intenta a farsi la doccia e ignara del clima esterno che è scaturito dalla sua nomina a prima finalista. (Continua..) Lei stessa ne è consapevole. A dirle del grande sostegno ricevuto dal Brasile da quando è dentro il programma di Alfonso Signorini, è stata la ex suocera, madre di Stefano Sala, ...