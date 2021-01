GF Vip | il retroscena ‘imbarazzante’ del dietro le quinte Sonia Lorenzini vuota il sacco

Notiziedi_it : Lite tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi al Gf Vip. Zorzi rivela un retroscena su Francesco Monte | Video - EireenViolet : “Massimiliano Morra non saluta nessuno”,il retroscena dal backstage del GFVip! Max fai benone,ti hanno tutti deriso… - infoitcultura : “Massimiliano Morra non saluta nessuno”, il retroscena dal backstage del Grande Fratello Vip - infoitcultura : GF Vip, Tommaso Zorzi: retroscena sulla storia tra Giulia Salemi e Francesco Monte - blogtivvu : “Massimiliano Morra non saluta nessuno”, il retroscena dal backstage del #GFVip: parla ex concorrente -

Ultime Notizie dalla rete : Vip retroscena

Barbara D'Urso ed Alfonso Signorini non sono sempre stati amici come lo sono oggi: in passato la loro lite è storica. Il vero motivo.“Massimiliano Morra non saluta nessuno”. Gabriele Parpiglia ha chiesto alla ex gieffina alcuni dettagli in più in merito alla questione: “Io so per certo che dietro le quinte è scoppiato un Massimilia ...