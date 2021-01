‘Gf Vip 5’, urla fuori dalla Casa mettono in guardia i concorrenti: “Televoto truccato dal Brasile”: le reazioni (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il Grande Fratello Vip 5 si sta avviando alla sua conclusione e in questi giorni al pubblico da Casa è stato affidato il compito di eleggere i primi finalisti di questa lunghissima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. La prima ad essere eletta finalista nella puntata andata in onda lo scorso lunedì è stata la modella brasiliana Dayane Mello, un risultato che ha lasciato perplessi molti telespettatori e tanti hanno subito pensato alla questione più volte sollevata in passato del Televoto truccato dai fan brasiliani, che hanno dato molti più voti di quelli consentiti e proprio oggi alcune urla fuori dalla Casa hanno informato i concorrenti di quanto sarebbe accaduto: “Televoto truccato dal ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il Grande Fratello Vip 5 si sta avviando alla sua conclusione e in questi giorni al pubblico daè stato affidato il compito di eleggere i primi finalisti di questa lunghissima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. La prima ad essere eletta finalista nella puntata andata in onda lo scorso lunedì è stata la modella brasiliana Dayane Mello, un risultato che ha lasciato perplessi molti telespettatori e tanti hanno subito pensato alla questione più volte sollevata in passato deldai fan brasiliani, che hanno dato molti più voti di quelli consentiti e proprio oggi alcunehanno informato idi quanto sarebbe accaduto: “dal ...

fanpage : Coro fuori la casa del #gfvip contro Dayane - blogtivvu : “Natalia Paragoni al #GFVip? Caratterialmente non in grado”, ex gieffina commenta - federicaborrom : RT @IsaeChia: ‘#GfVip 5’, urla fuori dalla #Casa mettono in guardia i concorrenti: “Televoto truccato dal #Brasile”: le reazioni #TzVip #S… - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, urla fuori dalla #Casa mettono in guardia i concorrenti: “Televoto truccato dal #Brasile”: le reazioni… - Notiziedi_it : Gf Vip, Maria Teresa Ruta in lacrime per il compagno: “Dovrei uscire per la persona che amo” -