GameStop e non solo. Ecco come i millennial traders stanno facendo la guerra alla grande finanza (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il rialzo parabolico del titolo della società di videogiochi ha superato persino lo short squeeze subito da Volkswagen nel 2008. Ma se per il titolo auto si era trattato di un cigno nero, il nuovo caso fa parte di una strategia organizzata e ripetibile su altri titoli. Ecco come funziona e i rischi Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il rialzo parabolico del titolo della società di videogiochi ha superato persino lo short squeeze subito da Volkswagen nel 2008. Ma se per il titolo auto si era trattato di un cigno nero, il nuovo caso fa parte di una strategia organizzata e ripetibile su altri titoli.funziona e i rischi

