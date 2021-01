Galli non vuole il ritorno al voto: "La seconda ondata? Vi dico come è partita" (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Alessandro Imperiali L'infettivologo Massimo Galli ha affermato, durante il XXI congresso nazionale del Sinpf, che le elezioni di settembre possono aver avuto un ruolo importante nell'aumento dei contagi della seconda ondata Ecco che, in piena crisi elettorale, con lo spettro di possibili elezioni per formare il nuovo esecutivo, arriva la demonizzazione del massimo gesto democratico: non si può andare a votare, pena un nuovo imponente aumento dei contagi. La critica, in questo caso, non arriva dal Partito Democratico o da esponenti del Movimento 5 Stelle, neanche dal dimissionario Giuseppe Conte, bensì da Massimo Galli, infettivologo dell'ospedale Sacco - Università degli Studi di Milano. Il Direttore del reparto di Malattie Infettive, infatti, proprio oggi ha tenuto una lettura magistrale, durante il ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Alessandro Imperiali L'infettivologo Massimoha affermato, durante il XXI congresso nazionale del Sinpf, che le elezioni di settembre possono aver avuto un ruolo importante nell'aumento dei contagi dellaEcco che, in piena crisi elettorale, con lo spettro di possibili elezioni per formare il nuovo esecutivo, arriva la demonizzazione del massimo gesto democratico: non si può andare a votare, pena un nuovo imponente aumento dei contagi. La critica, in questo caso, non arriva dal Partito Democratico o da esponenti del Movimento 5 Stelle, neanche dal dimissionario Giuseppe Conte, bensì da Massimo, infettivologo dell'ospedale Sacco - Università degli Studi di Milano. Il Direttore del reparto di Malattie Infettive, infatti, proprio oggi ha tenuto una lettura magistrale, durante il ...

HuffPostItalia : Massimo Galli: 'Non escluso il ruolo delle elezioni di settembre nella seconda ondata' - CarloCalenda : Galli chiede di cambiare le regole. facciamolo pure, ma non cambierà il risultato. Il problema è il rapporto degli… - Stregatox : @Adnkronos Forse lo dico così, di istinto. Non vedo l'ora che tutti questi personaggi, come Galli, Crisanti e compa… - QPeriscopica : RT @HuffPostItalia: Massimo Galli: 'Non escluso il ruolo delle elezioni di settembre nella seconda ondata' - QHanumanQ : @Adnkronos ...basta non respirare... #Galli uccello del malaugurio ... -